شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: رئيس الشاباك لم يوقظني يوم 7 أكتوبر ولم يقم بواجبه والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، خلال رده للمحكمة العليا على إفادة رئيس الشاباك بخصوص إقالته، "إن ادعاءات رئيس الشاباك رونين بار كاذبة فهو لم ينذر بوقوع الحرب ولم أطلب أبدا إرجاء محاكمتي".

وأضاف نتنياهو، أن " رونين بار يتحمل مسؤولية عظيمة عن عدم منع مذبحة 7 أكتوبر وهو لم يوقظ مؤسسات الدولة بل أدخلها في سبات، مؤكدا "رئيس الشاباك رونين بار لم يوقظني يوم 7 أكتوبر ولم يقم بواجبه".

وفي تصريحات سابقة، أدلى بها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، للمحكمة العليا في إسرائيل، أكد فيها "أنه تم فصله من منصبه بسبب توقعات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحصول على ولاء شخصي له، وأوضح أنه قيل له صراحة إنه ملزم بطاعة نتنياهو وليس المحكمة العليا في حال نشوب أزمة دستورية".

وفي بيان رسمي للمحكمة بشأن الالتماسات ضد قرار الحكومة إقالته، أصرّ بار على أن فصله جاء نتيجة رفضه لهذه التوقعات، مستشهدًا بقرارات اتخذها تتعلق بتحقيقات ضد مساعدي نتنياهو، ورفضه مساعدته على تجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية، والانعكاسات السياسية لهجوم في 7 أكتوبر.