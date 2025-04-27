شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق جديدة فى إسرائيل.. الاحتلال يحاول إنقاذ المتنزهين فى مناطق متعددة والان مع تفاصيل الخبر

اندلع حريقا في منطقة رمات جان التابعة لتل أبيب، ما أدى إلى دفع السلطات بعددا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن حريقا اندلع، ما دعا السلطات لبذل جهود لإنقاذ المتنزهين في مكان الحريق؛ وفي الوقت نفسه، اندلع حريق أيضًا في سفاري في رمات جان.

والسبت، اندلعت حرائق هائلة في منطقة بيت شيمش بالقرب من القدس، وساعدت رياح الخماسين القوية في انتشار النيران، بين المستوطنات فى الأراضي المحتلة بالقدس، والتى يقطنها الإسرائيليون.