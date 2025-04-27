شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 03:30 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ويحون مقررا للجنة العليا، وممثل عن كل من وزارات" الصحة والسكان والصناعة والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والخارجية والهجرة والاستثمار والتربية والتعليم "، وممثل عن الرقابة الادارية.

بجانب ممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام وجهاز المخابرات العامة والهيئة العامة للمساحة والأمانة العامة لمجلس النواب ورئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ونص القرار أن يكون للجنة العليا فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.