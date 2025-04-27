شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة: تشغيل 6 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحى بقرية ناهيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 04:18 م

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز كرداسة، لمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ قرية ناهيا، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ، الموقف التنفيذي لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً تنفيذ وتشغيل 6000 وصلة منزلية للصرف الصحي بالقرية.

وشدد النائب، على ضرورة الإسراع في استكمال تسليم الشبكات مع تكثيف أعمال التوصيلات المنزلية لـ3000 وصلة إضافية تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تفقد النائب عددًا من المواقع لإقامة مواقف سرفيس جديدة للقضاء على المواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ لسيارات السرفيس بقرية ناهيا ومدينة كرداسة.

وتابع نائب المحافظ، التجهيزات النهائية لمشروع خزان مياه الشرب بقرية برك الخيام، تمهيدًا لتشغيله ودخوله الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، موجهًا بسرعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب بالقرية.

والتقى النائب أهالي شارع مرضي عبد النعيم ببرك الخيام لبحث مشكلة انقطاع المياه، مشددًا على سرعة تنفيذ خط المياة الجديد ضمن أعمال مشروع خزان مياة الشرب الجديد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية اللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس، والمهندس محمد عبد العظيم المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هاني يسري مدير عام شبكات الصرف الصحي بكرداسة ومنشأة البكاري وكفر غطاطي، والمهندس هاني عباس مدير عام شبكات مياه الشرب بكرداسة، والمهندس عبدالرحمن الصمدي مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.