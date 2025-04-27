شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المعتدى على استشارى تخدير بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

أدانت نقابة الأطباء بكل حزم واستنكار حادث الاعتداء الآثم الذي تعرض له الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، بطعنة نافذة في الظهر من قبل مواطن، أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محرره ضده.

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه يتابع بالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر الحالة الصحية للطبيب المصاب، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.

وأشار إلى أن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، كلف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المعتدي، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب.

وتؤكد النقابة أنها تتابع عن كثب حالة الزميل المصاب، الذي يخضع حالياً للعلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل العناية المركزة بمستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي، كما تتابع سير التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدي.

وتشدد النقابة على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى، مشددة على أن معالجة أي تظلم أو ادعاء يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والرسمية، في إطار دولة القانون والمؤسسات، لا بالبلطجة وقانون الغاب.

وتتوجه النقابة بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للزميل العزيز، وتؤكد استمرارها في دعم كل حقوقه القانونية والمهنية.

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغاً لقسم شرطة الأقصر عن إصابة الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري تخدير، بطعنة نافذة في الظهر من قبل مواطن.

ودلت التحريات الأولية وفقا لشهود عيان، أن المواطن تربص للدكتور عندما شاهده يقوم بتناول مياه الشرب من الكولدير، وفجأة انهال عليه من الخلف، وطعنه بمطواه في ظهر.

وجرى نقل الطبيب المصاب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، وعقب إجراء الفحوصات الطبية استوجب دخول الطبيب إلى العناية المركزة في الحال.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.



