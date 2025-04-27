شكرا لقرائتكم خبر عن 209 طلاب يشاركون فى بطولة الكونغ فو للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك 209 طلاب وطالبات يمثلون 37 جامعة مصرية في بطولة الكونغ فو للجامعات والمعاهد العليا رقم 52 من دورة الشهيد الرفاعي، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأقيمت منافسات البطولة على ملاعب جامعة عين شمس، حيث شارك في منافسة الأساليب ١٧ طالب و٢٧ طالبة .. وفي منافسة الساندا 108 طلاب و57 طالبة.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن التالي:

◾️ ترتيب عام منافسة الأساليب طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ ادهم أحمد سمير فوده جامعة عين شمس اسلوب جنوبي اختياري

- المركز الثاني: مازن محمد عزت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اسلوب SET3

◾️ منافسة اسلوب جنوبي اختياري:

- المركز الأول: الطالب/ عمر عماد شحاته جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ نور الإسلام محمد أحمد عبد الحميد التعليم العالي

- المركز الثالث: الطالب/ عمرو أسامة البلتاجي جامعة المنوفية

◾️ منافسة اسلوب سيف تايجي اختياري:

- المركز الأول: الطالب/ سيد محمد سيد جامعة القاهرة

** منافسة اسلوب جنوبي اختياري:

- المركز الأول: الطالب/ نور الدين الجوهري سيد جامعة حلوان

◾️ منافسة اسلوب سيف رفيع اختياري:

- المركز الأول: الطالب/ مروان عاطف عبد المقصود جامعة بنها

** منافسة اسلوب عريض SET3:

- المركز الأول: الطالب/ ستيفن سامح سمير جامعة بني سويف

◾️ منافسة اسلوب عصا جنوبي اختياري:

- المركز الأول: الطالب/ معاذ محمود فتحي جامعة عين شمس

** منافسة اسلوب عصا جنوبي SET3:

- المركز الأول: الطالب/ احمد محمد محمود أحمد جامعة بني سويف

◾️ منافسة اسلوب عصا شمالي SET3 وشمالي اختياري:

- المركز الأول: الطالب/ سيد محمد علي ابراهيم جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ عبد الرحمن أسامة البلتاجي جامعة المنوفية

- المركز الثالث: الطالب/ محمد العجمي عبدالله رشاد الأكاديمية العربية

◾️ منافسة الساندا وزن ٤٨ ك:

- المركز الأول: الطالب/ محمد يسري أحمد جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالب/ محمد هشام محمد فهيم جامعة بنها الأهلية

- المركز الثالث: الطالب/ عمار عيد هديان حامد التعليم العالي

◾️ منافسة الساندا وزن ٥٢ ك:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف أحمد السيد جامعة الزقازيق

- المركز الثاني: الطالب/ هادي سيد حسين عواض جامعة بنها

◾️ منافسة الساندا وزن ٥٦ ك:

- المركز الأول: الطالب/ عبد الرحمن أشرف شحات جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ اسلام مجدي عبد النبي جامعة طنطا

- المركز الثالث: الطالب/ محمد أمين محمود شحاته جامعة الزقازيق

◾️ منافسة الساندا وزن ٨٠ ك:

- المركز الأول: الطالب/ عمر محمد عبد العظيم جامعة بني سويف

-المركز الثاني: الطالب/ مصطفي سيد مصطفي سلامة جامعة بنها

-المركز الثالث: الطالب/ كريم حسن سليمان جامعة القاهرة

-المركز الثالث مكرر: الطالب/ أحمد وليد عبد الرحمن جامعة أسيوط

نتائج منافسة الاساليب الطالبات:

منافسة اسلوب باجوا طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ جني عماد محمد مصطفي جامعة حلوان

منافسة اسلوب تايجي اختياري طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ شهد أحمد عبد العزيز جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالبة/ جنه اسماعيل عبد السلام التعليم العالي

- المركز الثالث: الطالبة/ سارة جمعه محمد جامعة عين شمس

منافسة اسلوب جنوبي اختياري طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ جني مصطفي سيد جامعة بنها

- المركز الثاني: الطالبة/ يمني خالد محمد جامعة عين شمس

- المركز الثالث: الطالبة/ رزان عيد بكر عيد جامعة حلوان

منافسة اسلوب شمالي اختياري طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ ملك محمود ابراهيم عوض حلوان

- المركز الثاني: الطالبة/ مريم محمد عصام الدين جامعة عين شمس

- المركز الثالث: الطالبة/ نوران خالد أحمد مرتضي جامعة القاهرة

منافسة اسلوب جنوبي 3 set وجنوبي اختياري طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ حسناء محمد فرج التعليم العالي

- المركز الثاني: الطالبة/ روان عيد بكر عيد جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ يارا تامر ياسين محمد جامعة بني سويف

منافسة الساندا وزن ٤٨ ك:

- المركز الأول: الطالبة/ نادين عصام محمد قنديل جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالبة/ حبيبة عادل طيبي حسن جامعة السويس

- المركز الثالث: الطالبة/ نورهان هشام محمد عبد الحميد التعليم العالي

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ منه الله أشرف السعيد جامعة كفر الشيخ

منافسة الساندا وزن ٦٠ك:

- المركز الأول: الطالبة/ شيماء عبد الحميد حموده التعلين العالي

- المركز الثاني الطالبة/ بسملة علاء رضا جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ ايمان سعد ابو اليزيد جامعة طنطا

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ هدي علي عبد المنعم جامعة بني سويف

منافسة الساندا وزن ٧٠ك:

- المركز الأول: الطالبة/ شروق هاني عبد العاطي جامعة المنصورة

- المركز الثاني: الطالبة/ حنين محمد عبد النبي جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: الطالبة/ ايه أحمد علي عبد الحليم جامعة بنها

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ هبه محمد أحمد صابر التعليم العالي

منافسة الساندا وزن ٨٠ ك:

- المركز الأول: الطالبة/ روفيده مروان خالد جامعة طنطا

- المركز الثاني: الطالبة/ استعمال أحمد مرزوق وزارة التعليم العالي

- المركز الثالث: الطالبة/ فاطمه حسيني علي محمد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ منه علاء رمضان تمام جامعة حلوان