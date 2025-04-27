شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب القادة تطلق حفل ختام النسخة الرابعة من برنامج "هي تقود" لطالبات التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "شباب القادة" الحفل الختامي للنسخة الرابعة من برنامج "هي تقود"، برعاية عدد من الشركات وبنك مصر، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من برنامج "قادة مدارس الجمهورية، وذلك في إطار إستراتيجية مؤسسة "شباب القادة" لدعم وتمكين طلاب التعليم ما قبل الجامعي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التضامن الإجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وتحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

ويشهد اللقاء، الذي يقام اليوم الأحد 27 أبريل 2025 بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرين في مجالات التعليم والتمكين والابتكار، بالإضافة للمجال الإعلامي، كما يهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة والملهمة في مختلف المحافظات، وتشجيع المزيد من البرامج التي تعزز من دور الشباب في التنمية المجتمعية، لبناء الطالب المصري.

يمثل برنامج "هي تقود" البرنامج الأول من نوعه لدعم وتمكين طالبات التعليم الفني في مصر، حيث يهدف إلى تنمية جيل جديد من رائدات الأعمال من خلال تطوير المهارات الشخصية والريادية والتقنية لدى الطالبات، وتقديم الدعم الكامل لتحويل أفكارهن إلى مشروعات حقيقية تخدم المجتمع، وخلال أربع نسخ من الجهود في تعزيز خبرات طالبات التعليم الفني في برنامج "هي تقود"، تم تقديم أكثر من 4500 دورة تدريبية، لأكثر من 50 ألف طالبة في مدارس التعليم الفني في 20 مدرسة مختلفة على مستوى الجمهورية.

وخلال النسخه الرابعة من برنامج "هي تقود"، تم تقديم الاستفادة لــــ 250 طالبة في 7 مدارس للتعليم الفني، في 6 محافظات مختلفة، وذلك من خلال التدريبات المختلفة المقدمة لهم في البرنامج، كما استطاعت طالبات التعليم الفني تقديم 80 مشروع في 4 مجالات مختلفة، وهم: مجال الاشغال اليدوية، مجال الموضة و الفنون، مجال البرمجة، مجال التصنيع.



أما برنامج "قادة مدارس الجمهورية" فهو أول برنامج لتأهيل وتدريب طلاب اتحادات مدارس الجمهورية، ويأتي البرنامج انطلاقًا من توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي، حيث يعمل على تنمية المهارات القيادية والشخصية للطلاب الاتحاد، إلى جانب تدريبهم على تنظيم المبادرات المجتمعية في إطار لجان الاتحادات الطلابية الخمسة: الثقافية والدينية، الاجتماعية، العلمية، الرياضية، والفنية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويستهدف البرنامج في نسخته الأولى الوصول إلى أكثر من 50 ألف طالب على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تدريب 189 طالب وطالبة من 27 محافظة وتقديم أكثر من 45 الف ساعة تدريبية في عدة مجالات لتنفيذ 50 مبادرة طلابية في المحافظات المختلفة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة "شباب القادة" هي مؤسسة أهلية غير حكومية، وغير هادفة للربح، تعمل على تأهيل الشباب، والبحث عن قادة من الشباب، لتنمية مهاراتهم، والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع، من خلال برامج مبتكرة تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الشباب في المجالات المختلفة، وذلك لخلق أجيال قادرة على القيادة المجتمعية، والسياسية.