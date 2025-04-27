شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على قانون الرقم الموحد للعقارات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الأحد، برئاسته، على أن تعقد الجلسة المقبلة غدا الاثنين.

جاء ذلك بعدما ناقش مجلس النواب خلال الجلسة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات، ووافق عليه في مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

كما ناقش مجلس النواب اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، ووافق على الاتفاقية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بنى سويف التكنولوجية بالصناعة، والمساهمة في تنفيذ وتشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل في جامعة بني سويف التكنولوجية واستكمال الاعتماد لمدة أربع سنوات لضمان جودة التعليم التي تلبي المعايير العالمية للتميز.

كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منهج دراسي مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في مجالات الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترنيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثاً، وتحسين قابلية توظيف الخريجات من خلال تعزيز الدعم للطالبات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للخريجات ومشاركتهن في سوق العمل.