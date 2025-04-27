شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يجرى زيارة مفاجئة لشركتى قها للصناعات الكيماوية وبنها للصناعات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، وذلك استكمالًا لسلسة الجولات التفقدية المفاجئة المتواصلة لمختلف الشركات والوحدات التابعة، والتي يحرص الوزير على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع والاطمئنان على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها.

وحرص الوزير على التواجد في "قها للصناعات الكيماوية" بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة للتأكد من مدى الإلتزام بمواعيد الحضور وكذا تطبيق التوجيهات الخاصة بعدد من الإجراءات الأمنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والتي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي المرور المفاجئ على الشركة (مصنع 270 الحربي) بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، ثم تفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولًا إلى المنتج النهائي، حيث تضم خطوط الإنتاج بالشركة ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية) كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (بطاريات السيارات، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس)، كما تساهم الشركة (مصنع 270 الحربي) فى تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وخلال الجولة التفقدية المفاجئة استمع الوزير " محمد صلاح " إلى ما إستعرضه المهندس معز الدين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية حول خطة الشركة فى تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالى ( 2024/2025 ) ، ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة (سواء العسكرية أو المدنية) مع مختلف الجهات المحلية والعالمية وخصوصًا القطاع الخاص والسعي إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مع العمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل خطوط إنتاج الشركة.

وشدد الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة (مصنع 270 الحربي) وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وفى سياق متصل قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، حيث توجه الوزير مباشرة إلى مجمع المصانع الإنتاجية ومخازن الخامات والمنتج النهائى حيث شدد على تسويق المنتجات أولاً بأول ، كما استمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس طارق العباسى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها ومدى الإلتزام بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات .

كما تم المرورعلى خط إنتاج الشاشات بمقاساتها المختلفة ، حيث إطلع الوزير على الخطة الإنتاجية بجميع مراحل الإنتاج وصولاً للمنتج النهائى، وفى نهاية الجولة وجه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية والاهتمام بالبحث العلمى لزيادة نسبة المكون المحلى والمساهمة فى خطة توطين التكنولوجيات الحديثة بما يخدم الصناعات الإلكترونية بالشركة .

جدير بالذكر أن "شركة بنها للصناعات الإلكترونية" تساهم فى توفير إحتياجات القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي والتردد العالي جداً - الميكروويف - المحطات اللاسلكية - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي الأبعاد - محطات الإعاقة الإلكترونية ) ، هذا فضلاً عن إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية - الحاسبات الشخصية – التابلت - اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض بإستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية - أنظمة التأمين والحماية من الصواعق - وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات - والبوابات الأمنية الإلكترونية - وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY - وأجهزة الكشف عن المعادن - التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية - ألواح الطاقة الشمسية - شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED و LCD ) .