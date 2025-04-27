شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر: نواصل العمل مع مصر وأمريكا للتوصل إلى إنهاء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن بلاده تواصل العمل مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وإنهاء الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": نشعر بالقلق البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع:"سنواصل جهودنا مع الشركاء لإنهاء الحرب على غزة.. ونؤكد ضرورة العمل على إطلاق سراح المحتجزين".

وبعد نحو 15 شهرًا على اندلاع الحرب، بدأ في 19 يناير الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، وأتاحت عودة 33 من المحتجزين إلى إسرائيل بينهم 8 قتلى، في حين أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها.

في 18 مارس استأنف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة، وشن غارات مُكثفة على القطاع، منتهكًا بذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير.