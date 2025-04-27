شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: إنشاء جمعية للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وممثل العمال في مجلس الشيوخ، عن تأسيس أول جمعية خدمات اجتماعية وتحمل اسم "جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالصناعات الغذائية والمحالين للمعاش وأسرهم" والمشهرة برقم 12229 بتاريخ 1 اكتوير 2024 وذلك بعد أن وافقت وزارة التضامن الإجتماعي علي تأسيسها، ومن المقرر أن يتم افتتاح فروع للجمعية بكل محافظات مصر لخدمة الأعضاء، وقد تم قيد جميع العاملين المشتركين باللجان النقابية كأعضاء في الجمعية مقابل اشتراك رمزي مبدئي "جنيه واحد"، علي أن يتم إعلام اللجان النقابية باللائحة الخاصة بالجمعية وكذلك المزايا التي ستقدمها للأعضاء لاحقًا.

ويأتي ذلك، في إطار سعي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ومجلس إدارتها برئاسة النائب خالد عيش، تحسين مستوي الخدمات المقدمة إلي الأعضاء بمختلف الشركات والمصانع أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والمُقدر عددهم بأكثر من 150 ألف عامل وعاملة.



