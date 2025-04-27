شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشرف على نقل وإزالة سوق الزلزال العشوائى فى المقطم والان مع تفاصيل الخبر

لليوم الثانى على التوالى أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال رفع المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائى بشارع 9 بالمقطم بعد نقل أكثر من 350 من الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تسكين الباعة في أماكنهم الجديدة بالسوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.



نقل وإزالة سوق الزلزال العشوائى فى المقطم

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن سوق الزلزال العشوائى كان يمثل بؤرة للتلوث والعشوائية بالمنطقة، كما كان امتداده العشوائي داخل الشوارع يعيق دخول سيارات الإسعاف، وعربات الإطفاء.

وأكد محافظ القاهرة على أنه قد تم توفير أماكن لكل الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق .



محافظ القاهرة يشرف على نقل وإزالة سوق الزلزال فى المقطم

وأضاف محافظ القاهرة، أن كل المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما .