شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، صرف اعانات صحية خلال شهر أبريل 2025 ، من خلال صندوق الزمالة لدعم المعلمين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة لعدد 168 معلما، بواقع 20 ألف جنيه منحة لاترد ، بالاضافة إلى اعانة وفاة بحادث لأسر 3 حالات بواقع 40 ألف جنيه لكل أسرة ، بقيمة اجمالية بلغت 3 ملايين و 75 ألف جنيه ، بعد تقديم المستندات المطلوبة وفحصها من الجهات المعنية.



وأعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية ، أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة أقرت اضافه مرضين جديدين لقائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى يمنح عليها الاعانة الصحية ، هما الفشل الكبدى وارتخاء العضلات ، لدعم أصحابها ومساندة أسرهم ، لتصبح القائمة تشمل 14 مرضا ، بالاضافة للسابق، أمراض السرطان، والفشل الكلوى، زراعة أحد الأعضاء الرئيسية ، السكتة الدماغية، جراحة القلب المفتوح، فقد البصر، بتر أحد الأطراف، استئصال الكلي، والروماتويد، الذئبة الحمراء، التصلب المتعدد، الشلل الرعاش.



وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء فرعيات المعلمين ولجانها النقابية ، بالتواصل المباشر مع المعلمين الذين يتم صرف اعانات صحية لهم ، وعمل زيارات منتظمة فى محل سكنهم للاطمئنان على استمرار خطة علاجهم، وتلبية أى مطالب للمعلم وأسرته وتسليمهم مستحقاتهم المالية بشكل شخصى ، تكريما للمعلم ومساندته بشكل دائم .



وأكد "الزناتي" ، أن النقابة العامة لا تألو جهدا لتوفير خدمات للمعلم فى كل ربوع المحافظات ، والحفاظ على التواصل المستمر بين النقابة وأعضائها ومساندتهم بشكل مستمر فى كل المواقف ، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمعلم ، ودور واجب للنقابة تجاه أعضائها حملة مشاعل العلم والتربية والتعليم .

وعلى الفور قام أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة وممثلى فرعيات المعلمين واللجان النقابية ، بتنفيذ تعليمات النقيب العام وتسليم المعلمين المستحقين عن شهر أبريل شيكات الإعانة الصحية بشكل شخصى .

وحرص خلف الزناتي نقيب المعلمين على الاتصال بعدد من المعلمين والمعلمات المستحقين للإعانة خلال زيارة أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء الفرعيات واللجان النقابية ، ووجهوا الشكر لنقيب المعلمين على دعمه ومساندته لهم ، معربين عن سعادتهم بزيارة أعضاء النقابة لمحل سكنهم ، والحرص على التواصل المباشر معهم .



