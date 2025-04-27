شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 28 يناير سنة 2025.