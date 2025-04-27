شكرا لقرائتكم خبر عن لو ما صرفتش الزيادة.. فرصة لآخر مايو لصرف الدعم الإضافى على بطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين عن موعد انتهاء صرف الزيادة التموينية الخاصة بشهري مارس وأبريل، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف منحة الدعم الإضافي المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا حتى نهاية مايو 2025، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.

وتواصل الوزارة توفير أكثر من 30 سلعة متنوعة ضمن المنحة الإضافية، مع حرية الاختيار للمواطن المستحق حسب احتياجاته، حيث يتم الصرف بحد أقصى 2 كيلو سكر وزجاجة زيت حر للبطاقة التي تشمل فردًا واحدًا وتستحق دعمًا إضافيًا قدره 125 جنيهًا، بينما تصرف حتى 4 كيلو سكر و2 زجاجة زيت حر للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد وتستحق 250 جنيهًا دعمًا إضافيًا، كما يمكن استكمال صرف باقي قيمة الدعم من خلال اختيار سلع حرة أخرى.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بدعم 10 ملايين أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا المسجلة على البطاقات التموينية.

