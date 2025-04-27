شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التعليم تنتهى من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، فى جميع المواد الدراسية الأساسية وغير المضافة للمجموع
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..وزير المالية: نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يأتي في الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.
كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، فى جميع المواد الدراسية الأساسية وغير المضافة للمجموع، موضحة أن اللجان الفنية حصلت على وقت كاف فى وضع الأسئلة ومراجعتها بدقة، لتجنب وجود أية أجزاء يمكن أن تكون متشابهة في الإجابة أو مكررة، أو تمت صياغتها بشكل يثير حيرة الطلاب، وتم التأكد من أن جميع الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية في كل مادة.معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمى لـ1.8 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاد الفضاء"، تناول من خلاله مفهوم اقتصاد الفضاء، واستخدامات النظم الفضائية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية في مجال اقتصاد الفضاء، وعرض لتجربة نموذج عالمي رائد في مجال اقتصاد الفضاء، والتطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء، وفرص نمو هذا الاقتصاد، حيث أشار المركز إلى أن اقتصاد الفضاء أصبح أحد أبرز المجالات الواعدة التي تجذب اهتمام الدول والشركات على حد سواء؛ فلم يعُد الفضاء حكرًا على الاستكشافات العلمية أو الأغراض العسكرية فقط، بل تحول إلى سوق استثمارية ضخمة تتضمن فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والابتكار؛ مما جعل هذا القطاع يشهد تطورات هائلة، خاصة مع تزايد الاستثمارات العالمية الموجهة إلى هذه السوق، وتوافر العديد من فرص النمو مستقبلًا.
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
المديريات تبدأ تقييمات امتحان شهر أبريل لصفوف النقل
تبدأ بعض المديريات التعليمية والإدارات تقييمات شهر أبريل لصفوف النقل، حيث تنطلق اليوم الأحد امتحانات شهر أبريل فى بعض المديريات التعليمية وتستمر الاختبارات لنهاية الشهر الجارى وبداية مايو المقبل، حيث تستهدف قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية الخاصة بنهاية مارس الماضى وبداية أبريل الجارى.
شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار بعد تغيرات ملحوظة على مدار الأسبوع الماضي، وفي السياق التالي نرصد سعر الذهب اليوم الأحد 27 أبريل 2025، وجاء سعر الذهب اليوم كالآتى:
- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.
- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.
- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.
الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 27 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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