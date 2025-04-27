شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للبرودة ليلا.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد 27 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 27 أبريل 2025 طقسا مائلا للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل في أوله، يتحول إلى مائل للبرودة مع اقتراب الصباح على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاطًا في حركة الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.