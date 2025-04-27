شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة بمؤتمر "مجتمعات الفرص 2025" والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سنغافورة، وذلك للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في الفترة من 29 إلى 30 إبريل الجاري.

وتأتي مشاركة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات المؤتمر بناء على دعوة تلقتها من وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشئون الإسلامية في جمهورية سنغافورة خلال زيارته لمصر ولقائه وزيرة التضامن الاجتماعي في يناير الماضي.

ويهدف المؤتمر الدولي إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتفاوت الدخل، والطبقية الاجتماعية، والاستقطاب بين الدول، وسيقدم المؤتمر نظرة شاملة على الحراك الاجتماعي العالمي، ويستكشف العوامل الرئيسية التي تشجع على الارتقاء الاجتماعي.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في مناقشات حول أدوار مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع في خلق وضمان الوصول إلى الفرص التي تُحسّن الحراك الاجتماعي، فضلا عن استعراض المبادرات والبرامج التنموية التي تقدمها الوزارة.

كما ستعقد الدكتورة مايا مرسي على هامش فعاليات المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات المؤتمر.