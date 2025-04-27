شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرض "صنع بالتعليم الفنى" بمدرسة إمبابة الصناعية بنين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 12:50 م

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المعرض السنوي "صنع بالتعليم الفني" للمدارس التجارية والزراعية والصناعية، والذي أقيم بمدرسة إمبابة الصناعية بنين ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (كلنا واحد) لـ محاربة الغلاء.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال تفقده معرض المنتجات الفنية أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم.

وأكد محافظ الجيزة، دور التعليم الفني في دعم جهود الدولة لمحاربة الغلاء من خلال مساهمته في توفير منتجات صناعية وزراعية بأسعار مخفضة مما يخفف الأعباء عن المواطنين.

ولفت إلى أن الهدف من إقامة المعارض هو تعزيز ثقافة العمل والإنتاج بين الطلاب وربطها بسوق العمل وتسليط الضوء على منتجات طلاب المدارس خاصة التعليم الفني.

ومن جانبه، أوضح سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المعرض جاء بمشاركة 18 مدرسة بإدارات شمال الجيزة والعجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة وأكتوبر والبدرشين وأطفيح والعياط ومنشأة القناطر وضم منتجات مثل الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والأثاث والنجارة والإلكترونيات والتبريد والتكييف والزخرفة والمعادن.