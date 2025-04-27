شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 21 سفينة بميناء دمياط واستقبال 43492 ظن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 60650 طنا تشمل: 21387 طن يوريا و4246 طن أسمنت معبأ و1845 طن ملح معبأ و8702 طن علف بنجر و6100 طن بودرة جبس و172 طن بصل معبأ و18198 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43492 طنا تشمل : 5264 طن حديد و11458 طن فول صويا و15000 طن ذرة و2850 طن أبلكاش و961 طن خشب زان و2841 طن خردة و3950 طن بضائع متنوعة و3893 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1168 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 922 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 51 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1024 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48953 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 49534 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5070 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 20 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 5 رأس تريلا و غلاية و 41 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 544 طن ، كما قامت بتحميل عدد 1 اتوبيس و عدد 31 حاوية و عدد 24 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و ملابس و أقمشة و منسوجات بإجمالي وزن 955 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – المجر – اسبانيا – فرنسا .

