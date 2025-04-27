شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: إقبال المواطنين على معرض زهور الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك متابعة مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة لـ معرض زهور الربيع للاطمئنان على فاعلياته وتوفير كل سبل الراحة للزائرين، مشيرا إلى أن المعرض يشهد اقبالا كبيرًا من المواطنين سواء للشراء او للاستمتاع بجمال الزهور، حيث يشارك فيه أكثر من 160 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك معرض ديارنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المقام ايضا بالمتحف الزراعي بالتزامن معرض الزهور.

ومن ناحيته، قال أحمد حسن معاون وزير الزراعة والمشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض بالوزارة، إنه يوجد ثلاث سيارات طبية مجهزة من وزارة الصحة بالمتحف لتقديم الخدمات الطبية والكشف المجاني للزائرين ضمن مبادرة الـ100 مليون صحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف عيادات متنقلة لطب الأسرة والأطفال من مستشفى الزراعيين وأضاف أن المعرض مفتوح يوميا من العاشرة صباحا الى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خلال زيارته لمعرض زهور الربيع الخميس الماضي كان قد وجه بتواجد سيارات طبية مجهزة في المتحف الزراعي بالدقي لتقديم الخدمات الطبية لزائرى المعرض مجانا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون، كما تجدر الإشارة إلى أن معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي يشارك في تنظيمه لأول مرة منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).