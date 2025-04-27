شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل لحوم الأضاحى لمستحقيها بالقرى الأشد احتياجا ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاقها وللعام الرابع على التوالي مبادرة صك الأضحية بهدف الإنابة عن المضحين في ذبح أضاحيهم من خلال صك الأضحية بحسب الشروط الشرعية التي أقرتها دار الأفتاء المصرية في هذا الشأن وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قرى مصر، وبخاصة القرى الأشد احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلنت مؤسسة صناع الخير، أنها خصصت صك الأضحية لهذا العام فى اللحوم البلدية البقرى بمبلغ 9000 جنيه، وفى اللحوم البلدية الجاموسى بمبلغ 8500 جنيه، وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 10000 جنيه، وإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين بحيث يمكن للمضحى فى حالة الصك البلدي البقري تقسيط على 10 شهور بقسط شهري قيمته 600 جنيه وبمقدم 3000 جنيه، والصك البلدي بنفس قيمة القسط ومدته وبمقدمة قميتها 2500 جنيه مع توفير لحوم صدقة بلدي بقيمة السهم الواحد 390 جنيها.

وأوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة أعلنت استمرارها فى تنفيذ مبادرة صك الأضحية للعام الرابع على التوالي لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تلبية لرغبة الجمعيات القاعدية التى تتعاون معها صناع الخير فى أنشطة المؤسسة المختلفة داخل القرى الأشد احتياجا فى أنحاء الجمهورية، كون لحوم الأضاحي احتياج ضروري للأسر الأكثر احتياجا فى القرى المستهدفة وسوف يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح، إلي أن إطلاق صناع الخير صك الأضحية للوكالة عن المضحين في الأضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيا لتوسع المؤسسة في أنشطتها الخيرية المتعددة لتلبية الاحتياجات الأهم جنباً إلي جنب مع تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال الوقاية من الإصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك فى عنينا وحماية مرضى القدم السكري من بتر القدم، كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الأشد احتياج من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.