شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يشيد بإجراءات إيران ضد الإساءة لمقدسات أهل السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتحرك السريع من قبل السلطات الإيرانية تجاه ما بُث عبر برنامج "سيمای خانواده" على القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، والذي تضمن إساءة لمقدسات أهل السنة، وذلك من خلال إقالة اثنين من مسؤولي القناة وإحالة المتورطين إلى القضاء.

ويُعدّ هذا الإجراء خطوة إيجابية تؤكد رفض الخطابات المسيئة، وحرص الجهات الرسمية على عدم السماح بما يثير الفتنة بين المسلمين، خاصة في ظل دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، خلال مؤتمر البحرين الأخير، إلى إحياء الحوار الإسلامي–الإسلامي، وتعزيز وحدة الأمة، ووقف كل أشكال المساس بالرموز والمقدسات الإسلامية.

وجدد مرصد الأزهر التأكيد على ضرورة احترام مقدسات جميع المذاهب الإسلامية، وتغليب الحكمة، وتجنب كل ما من شأنه بث الفرقة والانقسام.