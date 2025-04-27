شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة 370 من القيادات والعاملين بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أسبوعًا تدريبيًا استثنائيًا يجمع بين إعداد القيادات المحلية وتأهيل الكوادر الإدارية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، حيث يشهد الأسبوع التدريبى الـ 34 من الخطة التدريبية الطموحة لدعم قدرات العاملين بالمحافظات والذى ينطلق اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ويستمر حتى 1 مايو 2025 حدثًا هامًا يتمثل فى تدريب 250 قيادة محلية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمجلس الوطنى للتدريب، بالإضافة إلى برنامجين تدريبيين متخصصين لدعم مهارات العاملين فى تحليل البيانات وصناعة المحتوى التدريبي، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية فى الإدارة المحلية.

وأكدت د. منال عوض، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتأهيل الكوادر المحلية ورفع قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التطوير والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن إجمالى المستهدفين من التدريب هذا الأسبوع يصل إلى نحو 370 متدربًا من جميع المحافظات، فى إطار خطة شاملة تسعى لتحقيق نقلة نوعية فى أداء الجهاز الإدارى بالمحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج التدريبى الذى ينفذه مركز سقارة لتدريب 250 قيادة محلية، يأتى فى إطار برنامج "المتغيرات العالمية والأمن القومى المصري"، والذى يهدف إلى رفع الوعى الوطنى وتعزيز قدرات القيادات المحلية على التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج الثانى لهذا الأسبوع يشمل برنامج "تحليل البيانات ومؤشرات متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برامج Power Bi "، والذى يُعد من البرامج الحيوية لتمكين العاملين بإدارات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والخطة الاستثمارية، ووحدات التحول الرقمي، ومراكز المعلومات، من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى الحديثة فى تحليل البيانات وعرض النتائج بصورة مبسطة وفعالة عبر الرسوم البيانية والإنفوجراف.

وأشارت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبى الحالى يتضمن أيضًا استكمال فعاليات برنامج "إعداد مدربين متخصصين فى إنتاج المحتوى التدريبى للإدارة المحلية"، والذى يدخل أسبوعه الثانى ضمن خطة تدريبية تمتد لثلاثة أسابيع، بهدف تأهيل مدربين على مستوى عالٍ من الكفاءة .

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى، إلى أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يأتى فى إطار رؤية وزارة التنمية المحلية لبناء كوادر قادرة على الابتكار ومواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحديث برامجها التدريبية لتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية فى مجال التنمية المحلية وابتكار حلول للمشكلات المحلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات للمواطنين.