شكرا لقرائتكم خبر عن الأنفاق: تصميمات مقدمة قطارات الخط الأول للمترو مستوحاة من الفن المصرى القديم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن تصميم مقدمة قطارات المترو الجديدة المقرر تشغيلها بالخط الأول للمترو مستوحاة من روح الفن المصرى القديم، الذي يُجسد عبقرية الحضارة المصرية القديمة في أدق التفاصيل، وذلك في إطار الحرص على دمج الهوية المصرية الأصيلة مع أحدث وسائل النقل.

وأضافت الهيئة، أن الخطوط والأشكال في هذا التصميم تستند إلى ملامح المصرى القديم، لتُعبّر عن هوية بصرية قوية ومتفردة، تُجسد عمق وأصالة الثقافة المصرية."

وأشارت إلى أن هذا التصميم لا يُعد مجرد واجهة حديثة للقطار، بل هو تعبير فني راقٍ يدمج بين الماضي العريق والحاضر المتطور، في تجربة تنقل تُشعر المواطن بالفخر والاعتزاز بهويته.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية والحضارية في مشروعات التنمية المستدامة، ودمج عناصر الابتكار والتميّز في البنية التحتية الحديثة.



تصميمات مقدمة قطارات الخط الأول للمترو مستوحاه من الفن المصرى القديم