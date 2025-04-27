شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق غدا الاثنين العزاء فى وفاة والدتها السيدة هدى محمد هلال بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ببالغ الحزن والأسى وجميع العاملين بالوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي الاسبق، في وفاة والدتها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ونعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك "، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيدة الصبر والسلوان .

