شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة 170 حالة وإجراء 60 عملية بمستشفى الأطفال التخصصى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في إنجاز قافلة جراحات تجميل الأطفال "روتابلاست" في مستشفياتها بمحافظة الأقصر خلال شهر أبريل الجاري.

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: "القافلة شهدت مناظرة 170 حالة للأطفال الذين يعانون من الشفة الأرنبية، سقف الحلق المشقوق، وتشوهات ما بعد الحروق، بالإضافة إلى إجراء 60 عملية جراحية من الجراحات الدقيقة بمستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة في الأقصر."

أضاف الدكتور السبكي: "القافلة الطبية شهدت مشاركة نخبة من أساتذة واستشاري جراحة الأطفال بكلية طب القصر العيني، بالإضافة إلى 21 خبيرًا دوليًا في جراحات التجميل من الولايات المتحدة الأمريكية. تم مناظرة الحالات بمجمع الأقصر الطبي الدولي، بينما تم إجراء العمليات الجراحية بمستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر."

وتابع الدكتور السبكي قائلًا: "القافلة لم تقتصر على إجراء العمليات الجراحية فقط، بل شملت أيضًا تنظيم ورش عمل وتدريبات متخصصة للكوادر الطبية من الأطباء والممرضين العاملين بالهيئة. الهدف من هذه الورش هو تعزيز الخبرات والمهارات في مجال الجراحات التجميلية الحديثة، مع تقديم تدريب عملي حول علاج التشوهات مثل الشفة الأرنبية وتشوهات ما بعد الحروق، بالإضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات في العلاجات الدوائية والبروتوكولات العلاجية المتطورة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى."

وأكد الدكتور السبكي على مواصلة الهيئة توفير أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، وأنها تسعى دائمًا لتطوير مهارات فرقها الطبية من خلال التعاون مع الخبراء المحليين والدوليين. وأضاف: "هذا التعاون يعزز قدرتنا على تحسين تجربة المريض وضمان تقديم رعاية صحية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية."

كما أشاد الدكتور السبكي بجهود الفريق الطبي المصري والأمريكي، معبرًا عن تقديره الكبير في دعم القوافل الطبية ومساهمتها الفاعلة في خدمة المجتمع، وأكد أن هذا التعاون يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات التي تسهم في تحسين الرعاية الصحية للأطفال في مصر.