شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنتهى من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى جميع المواد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، فى جميع المواد الدراسية الأساسية وغير المضافة للمجموع، موضحة أن اللجان الفنية حصلت على وقت كاف فى وضع الأسئلة ومراجعتها بدقة، لتجنب وجود أية أجزاء يمكن أن تكون متشابهة في الإجابة أو مكررة، أو تمت صياغتها بشكل يثير حيرة الطلاب، وتم التأكد من أن جميع الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية في كل مادة.

وأكدت المصادر، أن لجان وضع الأسئلة انتهت أيضا، من تعريب امتحانات مواد اللغات، باعتبار أن التعريب لا يزال مستمرا، ولم يتم إلغاؤه، مطابقة الترجمة مع الأسئلة التى تمت صياغتها ووضعها باللغات الأجنبية، كي تكون متطابقة بشكل كامل دون أن يكون هناك أي فارق أو اختلاف لغوي بين الأسئلة المكتوبة باللغات وبين المترجمة.

وشددت المصادر، على أن الوزارة بدأت الإجراءات الخاصة بمرحلة ما قبل طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى إحدى الجهات المعنية بطباعة أسئلة الامتحان، مؤكدة على أن كل مرحلة وخطوة فى عملية الطباعة وتظريف الأسئلة مؤمنة بشكل كامل، بالتعاون مع الجهات المعنية، ولا يمكن، موضحة أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والجهات المعنية في هذا الشأن.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 سوف تنطلق الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.