شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلاة القداس الإلهى من كنيسة ماريوحنا ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

يترأس، الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي، من كنيسة القديسين يوحنا المعمدان وأبي سيفين، وارسو، بولندا، وذلك بحضور عدد من أحبار وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد وصل قداسة البابا تواضروس، يوم الجمعة الماضي، إلى العاصمة البولندية وارسو، في بداية زيارته الرعوية إلى إيبارشية وسط أوروبا، وكان في استقبال قداسته لدى وصوله إلى مطار وارسو، السفير أحمد الأنصاري سفير مصر في بولندا، ونيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والقس داود أديب كاهن الكنيسة في وارسو.

يذكر أن بولندا دولة تقع في قلب أوروبا الوسطى، تحدها ألمانيا من الغرب، والتشيك وسلوفاكيا من الجنوب، وأوكرانيا وبيلاروسيا من الشرق، وليتوانيا وبحر البلطيق من الشمال. عاصمتها وارسو، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 38 مليون نسمة، تمتاز بتاريخ طويل من النضال من أجل الحرية والاستقلال، خاصة خلال القرن العشرين، وتعد اليوم من الدول النشطة في الاتحاد الأوروبي، وذات حضور ديني وثقافي بارز في أوروبا، وتوجد لنا كنيسة واحدة في العاصمة وارسو على اسم القديسين يوحنا المعمدان وأبي سيفين.



