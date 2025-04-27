شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: دعم الابتكار ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

احتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان أجواءً من الحماس والإبداع، حيث تم تكريم الشركات الناشئة التابعة لحاضنة أعمال Biocluster، التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي، كما شهد الحدث أيضًا معرضًا مبتكرًا تضمن أحدث الأفكار والشركات الناشئة، في إطار "ملتقى الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة - تشبيك 2".

هذا الحدث المميز كان بمثابة منصة مثالية لرواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين للتواصل وتبادل الخبرات، مما يساهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ويؤكد على دور جامعة حلوان الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

عُقدت فعاليات الاحتفال تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وحضر الفعاليات الدكتور شريف حسن عبد السلام عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بـ جامعة حلوان والباحث الرئيسي لحاضنة أعمال Biocluster، وفريدة محمد هاشم، أمين الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفرق عمل حاضنة الأثاث، حاضنة الأميرة فايزة للرياضة، وحاضنة الخدمات التعليمية، ولفيف من السادة وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك وفد من معهد بحوث البترول والخبراء ورجال الأعمال والطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تواصل دورها الريادي في دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير منصات للشركات الناشئة والمبدعين. وأوضح أن الجامعة تسعى لتقديم الدعم الكامل للرواد والمبتكرين، بما يعزز من فرصهم لتحقيق النجاح والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تعد خطوة هامة نحو تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تساهم في تطوير المجتمع المصري.

وتضمن المعرض مشاركة 13 شركة ناشئة

كما شارك بالمعرض أكثر من 13 فكرة واعدة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال مقرر التكنولوجيا الحيوية البيئية و مشروع سفير قدمها طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم وشباب قسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة، وقامت الدكتورة لبني شهاب بالتعريف بخدمات حاضنة EduTalent للخدمات التعليمية .

كما تضمن اليوم عقد ثلاث جلسات نقاشية، الجلسة الأولي عن "دور الحاضنات الجامعية في دعم الصناعة"، و شارك بها د.م.شريف عزت مؤسس غرفة الأجهزة الطبية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من مؤسسي الشركات الناشئة.

وجاءت الجلسة الثانية عن دور حاضنة الأثاث المصري في تحقيق شعار" بكل فخر صنع في مصر"، و شارك بها م. نادر حلمي رئيس قطاع الاثاث في مركز تحديث الصناعة ، م.عماد فخري مدير مركز الصناعات الهندسية، و د. رحاب الدقن مدرس مساعد بقسم الأثاث باكاديمية القاهره الجديدة، و م.أيمن فريد خبير ومصمم أثاث منزلي. و أدارات الجلسة د. مها الحلبي استاذ التصميم الداخلي بكلية الفنون التطبيقية ومدير الحاضنة والباحث الرئيسي للمشروع.

وتضمنت الجلسة الثالثة "دور حاضنات الأعمال في دعم المجتمع " حيث قامت كارول عواد، خبير ريادة الأعمال و المنسق بمشروع سفير من دولة لبنان، بعرض دليل ريادة الأعمال المجتمعية ونتائج مشروع سفير لريادة الأعمال والتي شاركت به جامعة حلوان ضمن 18 جامعة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتمويل من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والمعهد الفرنسي والإتحاد الأوروبي، كما شاركت بالحلقة د. جاين حنا نائب مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، وأدارت الجلسة د. سارة البيه وكيل علوم الرياضة و مدير حاضنة الأميرة فايزة.

كما شهدت الجلسة إطلاق النشاط الطلابي "مجتمع رالي جامعة حلوان " في نسخته الجديدة، حيث قدم م. خالد أمين بمركز الإبتكار وريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، عرض لأهداف رالي ريادة الأعمال والذي يتضمن عدد من الفعاليات والمسابقات لتحفيز الابتكار لدى طلاب الجامعات المصرية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الشركات الناشئة المحتضنة ومنحهم شهادة تخرجهم من حاضنة Biocluster، وتكريم العارضين من الحاضنات التكنولوجية و الشركات الناشئة وفريق العمل البحثي والإداري.



تكريم الشركات الناشئة



جانب من فعاليات ملتقى الحاضنات التكنولوجية