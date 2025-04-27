شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد موعد عقد امتحان مادة التربية الرياضية للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً ، للمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2025 في مادة التربية الرياضية العملى، موضحة أنه قد تقرر بشكل رسمى عقد امتحانات الترم الثاني 2025 في مادة التربية الرياضية العملي قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات آخر العام، وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2024 / 2025.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توثيق امتحانات الترم الثاني 2025 في مادة التربية الرياضية العملي بالصو وإرسالها للموجهين العموم وإلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية بالوزارة .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024,2025 حيث تبدأ من يوم 21 مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.



