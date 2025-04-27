شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: إسرائيل كثفت أنشطتها العسكرية بغزة مما أدى لاستشهاد وإصابة المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة أونروا إن السلطات الإسرائيلية تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "أونروا": "إسرائيل كثفت أنشطتها العسكرية في غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين ونطالب بضرورة رفع الحصار".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.