شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025 لجميع الصفوف بعد تعديلها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 09:00 ص

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025، خاصة مع اقتراب انطلاق الامتحانات وتعديل التواريخ الخاصة بانطلاقها، نرصد فى التقرير التالى أبرز المواعيد لجميع الصفوف الدراسية كالتالى:

- الصفين الأول والثانى الابتدائي يتم عقد تقييم نهاية العام الدراسى بداية من 11 مايو حتى 22 من نفس الشهر.

- الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانى الإعدادى من يوم 22 مايو حتى 27 مايو 2025.

- الصفوف الأول والثانى الثانوى تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسى من يوم 21 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

- تنطلق امتحانات نهاية العام أو الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو حتى 4 يونيو المقبل.

- امتحانات شهادة الدبلومات الفنية تنطلق بداية من 27 مايو وتستمر حتى 12 يونيو المقبل.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024,2025 حيث تبدأ من يوم 21مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.