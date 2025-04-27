شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى يجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، أمس، السبت، اتصالاً هاتفياً مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية الممتدة التى تجمع مصر وباكستان، معرباً عن الحرص علي مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بالعلاقات الثنائية إلي آفاق أرحب فى المجالات المختلفة، والتطلع لفتح آفاق جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

ودار النقاش بين وزيرى الخارجية حول التطورات فى منطقة جنوب آسيا على خلفية الهجوم الارهابى في كشمير، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا.

من جانبه أشاد وزير خارجية باكستان بالعلاقات التى تجمع مصر وباكستان ..مؤكداً الحرص من جانبهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما استعرض من جانبه موقف بلاده ازاء التطورات فى منطقة جنوب آسيا.