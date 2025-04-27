شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، أمس، السبت، اتصالاً هاتفياً مع سوبرامانيام جايشانكر وزير خارجية الهند.

تقدم الوزير عبد العاطي بخالص التعازي لوزير خارجية الهند في ضحايا الحادث الإرهابي في كشمير، مشيراً إلي تضامن مصر مع حكومة وشعب الهند في هذا المصاب الأليم .. كما جدد رفض مصر الكامل لكافة مظاهر الإرهاب والتطرف.

وأكد وزير الخارجية أهمية العمل على تحقيق التهدئة وضبط النفس فى هذه المرحلة الدقيقة للحيلولة دون انزلاق الأوضاع لمزيد من التصعيد والتأزم، دعماً لأمن واستقرار المنطقة.

وقام الوزيران بتبادل وجهات النظر حول التطورات فى منطقة جنوب آسيا فى ضوء تداعيات الحادث الارهابى الأخير.

من ناحية أخري، ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والهند، مؤكداً الحرص على مواصلة العمل المشترك لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع علي الشعبين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية الهند عن تقديرهم البالغ للفتة الكريمة والاتصال الذى أجراه السيد رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء الهند يوم 24 أبريل الجارى، والذى تقدم فيه سيادته بخالص التعازى للحكومة الهندية جراء الحادث الارهابى فى كشمير.

وأشاد وزير خارجية الهند بالروابط التاريخية التى تجمع مصر والهند، مؤكداً التطلع لمواصلة التعاون المشترك لدعم العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين فى شتى المجالات.