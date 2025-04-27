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طقس اليوم الأحد 27 أبريل 2025 مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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طقس اليوم الأحد 27 أبريل 2025 مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الأحد، 27 أبريل 2025 08:00 ص

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 27 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

القاهرة

العظمى 28 درجة.
الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.
الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.
الصغرى 15 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.
الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.
الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.
الصغرى 21 درجة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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