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وزارة الصحة تكشف آليات الحماية من الإصابة بسرطان الثدى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 27 أبريل 2025 09:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بـ سرطان الثدي  والتى تتضمن:-

- مارسي بانتظام.

- تجنبي التعرض لدخان التبغ.

- تجنبي التعرض المفرط للإشعاع.

- احرصي على الرضاعة الطبيعية.

- اتبعي أنظمة غذائية صحية.

- تحكمي في وزنك وتجنبي السمنة.

وكشفت وزارة الصحة عن آليات الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك لضمان الشفاء السريع حال الإصابة .

وأوضحت وزارة الصحة  علامات وأعراض الإصابة بسرطان الثدى والتى تضمنت :-

- ظهور كتلة في الثدي أو بالقرب منه أو في منطقة تحت الإبط.​

- إفرازات الحلمة بخلاف لبن الثدي (الإفرازات ممكن تحصل فجأة وممكن تكون دموية). ​

- تغير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، وممكن جلد الثدي يبان متجعد أو متقشر أو ملتهب، وممكن يبان أحمر أو أرجواني أو أغمق من أجزاء تانية من الثدي.​

- تورم أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.​

- تغيير في شكل الحلمة أو تراجع الحلمة لجوه أو تغيير في الجلد الي حواليها.​

- ضروري زيادرة الطبيب في أقرب وقت في حالة ملاحظة أي علامة، وعمل الفحوصات اللازمة.


الحماية من الاصابة بسررطان الثدي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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