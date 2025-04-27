شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات الحماية من الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 09:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بـ سرطان الثدي والتى تتضمن:-

- مارسي الرياضة بانتظام.

- تجنبي التعرض لدخان التبغ.

- تجنبي التعرض المفرط للإشعاع.

- احرصي على الرضاعة الطبيعية.

- اتبعي أنظمة غذائية صحية.

- تحكمي في وزنك وتجنبي السمنة.

وكشفت وزارة الصحة عن آليات الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك لضمان الشفاء السريع حال الإصابة .

وأوضحت وزارة الصحة علامات وأعراض الإصابة بسرطان الثدى والتى تضمنت :-

- ظهور كتلة في الثدي أو بالقرب منه أو في منطقة تحت الإبط.​

- إفرازات الحلمة بخلاف لبن الثدي (الإفرازات ممكن تحصل فجأة وممكن تكون دموية). ​

- تغير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، وممكن جلد الثدي يبان متجعد أو متقشر أو ملتهب، وممكن يبان أحمر أو أرجواني أو أغمق من أجزاء تانية من الثدي.​

- تورم أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.​

- تغيير في شكل الحلمة أو تراجع الحلمة لجوه أو تغيير في الجلد الي حواليها.​

- ضروري زيادرة الطبيب في أقرب وقت في حالة ملاحظة أي علامة، وعمل الفحوصات اللازمة.