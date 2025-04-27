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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات الحماية من الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 27 أبريل 2025 09:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بـ سرطان الثدي والتى تتضمن:-
- مارسي الرياضة بانتظام.
- تجنبي التعرض لدخان التبغ.
- تجنبي التعرض المفرط للإشعاع.
- احرصي على الرضاعة الطبيعية.
- اتبعي أنظمة غذائية صحية.
- تحكمي في وزنك وتجنبي السمنة.
وكشفت وزارة الصحة عن آليات الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك لضمان الشفاء السريع حال الإصابة .
وأوضحت وزارة الصحة علامات وأعراض الإصابة بسرطان الثدى والتى تضمنت :-
- ظهور كتلة في الثدي أو بالقرب منه أو في منطقة تحت الإبط.
- إفرازات الحلمة بخلاف لبن الثدي (الإفرازات ممكن تحصل فجأة وممكن تكون دموية).
- تغير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، وممكن جلد الثدي يبان متجعد أو متقشر أو ملتهب، وممكن يبان أحمر أو أرجواني أو أغمق من أجزاء تانية من الثدي.
- تورم أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.
- تغيير في شكل الحلمة أو تراجع الحلمة لجوه أو تغيير في الجلد الي حواليها.
- ضروري زيادرة الطبيب في أقرب وقت في حالة ملاحظة أي علامة، وعمل الفحوصات اللازمة.
الحماية من الاصابة بسررطان الثدي
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