شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تبدأ تقييمات امتحان شهر أبريل لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ بعض المديريات التعليمية والإدارات تقييمات شهر أبريل لصفوف النقل، حيث تنطلق اليوم الأحد امتحانات شهر أبريل فى بعض المديريات التعليمية وتستمر الاختبارات لنهاية الشهر الجارى وبداية مايو المقبل، حيث تستهدف قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية الخاصة بنهاية مارس الماضى وبداية أبريل الجارى.

وكانت بعض المديريات التعليمية بدأت الأربعاء الماضى فى امتحانات شهر أبريل وتستكمل اليوم الأحد الامتحانات وفق الجداول المعلنه.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لتوزيع درجات التقييمات للطلاب فإن امتحان الشهر مخصص لها درجات تدخل ضمن أعمال السنة للطلاب حيث أن امتحان الشهر للصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس مخصص له 5 درجات بأعمال سنة، كما أشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي لطلاب للصفين الأول والثانى الإعدادى تكون بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة أو نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي : امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 % واختبار شهري : 15 % واختبار شهري ثاني : 15 % والسلوك والمواظبة : 10% وكراس الواجب : 10% والاختبارات الأسبوعية: 20%.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد تضمن اختبارين شهريين، وتم تقد امتحان سهر مارس الماضى خلال الأسابيع الماضية ، كما يستهدف اختبار شهر أبريل أجزاء المقرر التي يتم تدريسها بنسبة 15%،حيث يعقد الاختبار الثانى فى أبريل المقبل.