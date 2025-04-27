شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأصناف المعتمدة لزراعة الأرز خلال الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الأصناف المعتمدة لزراعة محصول الأرز لموسم 2025، وهى كالتالى:

الصنف جيزة 177

قصير الحبوب متوسط إنتاجية الفدان من 3.5- 4 أطنان، قصير الساق يحتاج إلى 125 يوما من الزراعة حتى الحصاد، تجود زراعته فى الأراضى عالية الخصوبة ولا ينصح بزراعته فى الأراضى الملحية.

جـــيزة 178

قصير الحبوب، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 أطنان يحتاج إلى 135 يوما من الزراعة إلى الحصاد، ورغم صغر حجم حبوب الأرز الشعير إلا أنه بعد التبييض يشبه تماما فى الشكل والحجم حبوب الأرز البلدى القديم (جيزة 171) ، تجود زراعته فى الأراضى الخصبة والملحية حديثة الإستصلاح وعند وجود مشاكل فى مياه الرى وجودتها.

ســخا 101

قصير الحبوب، عالى المحصول متوسط إنتاجيته أكثر من 5 أطنان للفدان يحتاج إلى 140 يوما من الزراعة إلى الحصاد، تجود زراعته فى الأراضى الخصبة ومتوسطة الخصوبة.

جــيزة 181

صنف طويل الحبوب، عالى المحصول، متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 أطنان، يحتاج إلى 145 يوما من الزراعة إلى الحصاد.

سخا 104

صنف جديد قصير الحبوب، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4-5 أطنان، يحتاج إلى 135 يوما من الزراعة إلى الحصاد، تجود زراعته فى الأراضى الملحية حديثة الإصلاح وعند وجود مشاكل فى جودة مياه الرى (المخلوطة) وأيضا فى الأراضى الخصبة.

ســخا 108

قصير عريض الحبوب، عالى المحصول حيث تتراوح إنتاجيته 4.5 - 5 أطنان للفدان، قصير الساق حيث يصل ارتفاع النبات إلى 90 - 95 سم، وطول فترة نموه 135 يوماً من الزراعة حتى الحصاد، تصافى التبييض 72%، متوسط الحساسية للملوحة ـ ويعتبر هذا الصنف بديل جيد للصنف سخا 101 .

جيزة 182

صنف جديد طويل الحبوب، عالى المحصول متوسط إنتاجية الفدان من 4- 5 أطنان، يمتاز بالتبكير فى النضج يحتاج إلى 125 يوما من الزراعة حتى الحصاد.