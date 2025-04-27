شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تحتفل باليوم العالمى للطبيب البيطرى 17 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، بخالص التهنئة إلى الأطباء البيطريين في مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يُحتفل به سنويًا في السبت الأخير من شهر أبريل.

وقدمت النقابة تحية تقدير واعتزاز لكل الأطباء البيطريين، لدورهم الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة وحماية صحة الحيوان، مشيدة بجهودهم المتواصلة في تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويأتي شعار الاحتفال العالمي لهذا العام تحت عنوان: "صحة الحيوان مسؤولية جماعية"، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك لضمان مستقبل صحي أفضل.

وأعلنت النقابة العامة عن تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة، يقام يوم السبت 17 مايو المقبل.

ويُذكر أن اليوم العالمي للطبيب البيطري أُقر لأول مرة عام 2000 بمبادرة من الرابطة العالمية للطبيب البيطري (WVA)، بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء البيطريون في مجالات الصحة العامة، وسلامة الغذاء، والبحث العلمي، ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.