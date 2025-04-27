حدث في منتصف الليل| سبب غرق أراضي "طرح النهر".. وضعف الإقبال على التصالح بمخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

منال عوض: توجيهات رئاسية بتعزيز قدرات الإدارة المحلية وتطوير جودة الخدمات

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم في حفل الاستقبال الذي أقامه السفير الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية بمناسبة الزيارة الرسمية لـ سام موستين الحاكم العام لأستراليا.

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"البحوث الزراعية" تكشف السبب وراء غرق أراضي "طرح النهر" بالمنوفية

أوضح الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن التغيرات المناخية هي السبب الرئيسي وراء التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، مثل الفيضانات المفاجئة وتراجع إنتاجية المحاصيل.

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حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا

رفضت الدكتورة بسمة سليم مديرة قصر البارون التعليق على حادث حفل تامر حسني عقب إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط ستاند حديدي، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار، بصدد إصدار بيانًا بعد قليل تكشف خلاله تفاصيل الحادث.

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الصحفيين تُعلن عن آخر موعد لتلقي أعمال مسابقة "جوائز الصحافة المصرية"

قررت نقابة الصحفيين، طلبات عديدة استمرار تلقي الأعمال لمسابقة "جوائز الصحافة المصرية"؛ لاختيار أفضل الأعمال الصحفية، التي تم نشرها عام (2024م)، بداية من الأحد 27 أبريل حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، ولن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد بناءً على رغبة الزملاء، وبعد تلقي النقابة العديد من الطلبات لمد القبول.

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ضعف الإقبال على التصالح بمخالفات البناء.. "محلية النواب" تكشف التفاصيل

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء جاءت دون التوقعات.

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بعد الاعتداء على كولر.. ضبط "الإعلام الرياضي" تُطالب بتفريغ كاميرات الاستاد ومحاسبة المعتدي

علق أيمن بدرة، المتحدث الرسمي باسم لجنة ضبط الأداء للإعلام الرياضي، على قيام مجهولين برشق المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، بزجاجات المياه عقب انتهاء مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

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رئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني "جنوب – جنوب"

وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى المملكة المغربية، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في الدورة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي تُعقد فعالياته خلال الفترة من 26 أبريل إلى 1 مايو 2025.

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18 صورة.. استمرار أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائي ونقل الباعة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائي بالمقطم بعد نقل الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

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