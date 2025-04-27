شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025 .. إتاحة نماذج استرشادية جديدة عبر هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تدريب طلاب الثانوية العامة على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى التى تنطلق 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو، حيث أتاحت الوزارة للمرة الثانية نماذج استرشادية جديدة لشكل الامتحانات لتعريف الطلاب بالأسئلة والإجابة عنها خاصة بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية ودمج بعض مواد الثانوية العامة واستحداث بعضها مثل الاحصاء لطلبة الشعبة الأدبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم توفير النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة يوميا اضغط هنا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تستمر فى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة حتى يوم 13 مايو المقبل، على أن يتم توفير نموذجين لكل مادة.

وتعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 يتم إتاحة وحل النماذج وفق المواعيد التالية: السبت 26 أبريل فى مادة اللغة العربية والأحد 27 أبريل الكيمياء والاثنين 28 أبريل اللغة الإنجليزية والثلاثاء 29 أبريل الكيمياء لغات والأربعاء 30 أبريل مادة الإحصاء للشعبة الأدبية والخميس 1 مايو مادة الفيزياء الشعبة العلمية والجمعة 2 مايو مادة اللغة الألمانية والسبت 3 مايو الفيزياء لغات والأحد 4 مايو مادة الجغرافيا والاثنين 5 مايو الرياضيات التطبيقية والثلاثاء 6 مايو الاحصاء لغات والأربعاء 7 مايو الاحياء والخميس 8 مايو الرياضيات لغات والجمعة 9 مايو اللغة الفرنسية والسبت 10مايو الرياضيات البحتة والأحد 11 مايو التاريخ والاثنين 12 مايو الرياضيات البحتة لمدارس اللغات والثلاثاء 13 مايو الاحياء لغات بيولوجى.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 سوف تنطلق الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.