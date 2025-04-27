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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس البرلمان الباكستاني

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القاهرة - سامية سيد - استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عيد الكريم العيسى، في مكتبه بمكة المكرمة، معاليَ رئيس البرلمان الباكستاني، السيد سردار أياز صادق.

وجرى خلالَ اللقاءِ مناقشةُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.


فيما أشاد معالي رئيس البرلمان الباكستاني، بالجهود الإسلامية والدولية للرابطة، وفي صدارتها جهودها في تعزيز الوحدة الإسلامية، وخدمة الأقليّات المسلمة حول العالم، وتمثيل العالم الإسلاميّ خيرَ تمثيلٍ في المحافل الدولية، منوّهاً باضطلاع الرابطة بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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