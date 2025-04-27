شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس البرلمان الباكستاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عيد الكريم العيسى، في مكتبه بمكة المكرمة، معاليَ رئيس البرلمان الباكستاني، السيد سردار أياز صادق.

وجرى خلالَ اللقاءِ مناقشةُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.



فيما أشاد معالي رئيس البرلمان الباكستاني، بالجهود الإسلامية والدولية للرابطة، وفي صدارتها جهودها في تعزيز الوحدة الإسلامية، وخدمة الأقليّات المسلمة حول العالم، وتمثيل العالم الإسلاميّ خيرَ تمثيلٍ في المحافل الدولية، منوّهاً باضطلاع الرابطة بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.