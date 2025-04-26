شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق يبحث تعزيز التعاون مع وفد عمالى من نقابة المياه الرومانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، وفداً من نقابة العاملين بالمياه والصرف الصحى بدولة رومانيا، برئاسة بوديا بوجدان، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمات النقابية العمالية. وعقد هشام فؤاد اجتماعاً مع الوفد الروماني لبحث أوجه التعاون المشترك بين النقابتين.

وفي بداية كلمته أعرب "فؤاد" عن سعادته بزيارة الوفد الروماني، التي تعكس مدى الحرص على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، موجهاً الشكر والتقدير للوفد، على حفاوة استقبال وفد نقابة المرافق العامة خلال زيارته لرومانيا.

وأكد رئيس العامة للمرافق أن الدولة المصرية تشهد نهضة شاملة على مختلف المحاور الاقتصادية والإجتماعية من خلال ما حققته من مشروعات تنموية وإنجازات هائلة في مختلف المجالات، فضلاً عن نجاح مصر في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

وأضاف أن من أهم المكاسب التي تحققت خلال هذه الفترة الأخيرة، هو إقرار قانون العمل الجديد، والذي يأتي في ضوء حرص وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، من أجل صياغة عهداً جديداً من القوانين التي تصون حقوق العاملين وتؤمن لهم حياة كريمة وبيئة عمل مناسبة، وتخلق التوازن بمراعاة متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، وتتوافق مع منظمة العمل والقوانين الدولية.

وأشار إلى جهود التي تقوم بها النقابة العامة في خدمة ودعم القضايا العمالية وإيجاد حلول إيجابية بالمفاوضات الجماعية التي تعقدها، في إطار من التوازن، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المشروعة بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحقق تطلعات وآمال العاملين بمختلف القطاعات التابعة ويدعم النهضة الاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أنه تم عقد العديد من البروتوكولات إقليميا ودوليا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وعقد الكثير من الدورات التدريبية المشتركة ، لنقل الخبرات الثقافية والمهنية لدي الكوادر النقابية من مصر ومختلف الجنسيات.

وتابع أن النقابة العامة تضم عدداً من الكوادر والخبرات البارزة في مجال العمل النقابي، كان لها الأثر الإيجابي في تعظيم الدور النقابي بين العاملين من خلال الخدمات التي وفرتها للعاملين على مختلف المستويات وفي عدداً من المجالات الطبية والاجتماعية والترفيهية.

وأكد "فؤاد" إستعداد النقابة العامة للمرافق على تعزيز التعاون و العمل المشترك بين النقابتين خاصة في مجال التدريب ، من أجل الدفاع عن حقوق العمال وتوحيد الرؤى المشتركة في مختلف القضايا العمالية ، في ظل ما تشهده جميع الدول من تحديات كبيرة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتي تمس العمال وسوق العمل بشكل مباشر.

ومن جانبه وجه وفد نقابة العاملين بالمياه والصرف الروماني، الشكر والتقدير، لرئيس و مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربين عن سعادتهم بزيارة مصر التي تمتلك حضارة تاريخية وثقافية عملاقة.

وأعرب "بوديا بوجدان" رئيس نقابة العاملين بالمياه الروماني ، تطلعه لزيادة التعاون والعمل المشترك مع نقابة المرافق العامة، والتي تعد من اقوى النقابات العمالية المصرية، لما تضمه من عدد كبير من العاملين بالمرافق الأساسية بمصر، لافتاً إلي ضرورة التنسيق من أجل الاستفادة بالخبرات المصرية في مواجهة القضايا و رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التدريبية و التثقيفية لتعزيز الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني وحشد طاقاتهم بما خلق بيئة عمل محفزة للإنتاج ودعم التنمية الاقتصادية.



وفد عمالى من نقابة المياه الرومانية