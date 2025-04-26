شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت السيدة هدى محمد هلال ،والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، وسيقام العزاء بعد غد الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك "،سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيدة الصبر والسلوان .