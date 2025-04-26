شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إزالة سوق الزلزال العشوائى بالمقطم ونقل الباعة لأسواق بديلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع كل المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائى بالمقطم بعد نقل الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

جاء ذلك خلال اشراف محافظ القاهرة على أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائى بشارع 9 بالمقطم يرافقه م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، و العميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ووليد شوقى رئيس حى المقطم، وعدد من قيادات المحافظة.



وأضاف محافظ القاهرة أنه يتابع تسكين الباعة في أماكنهم بالسوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.

وأكد محافظ القاهرة أن أهالى المنطقة استقبلوا إزالة سوق الزلزال العشوائى الذى تمت إزالته بترحاب شديد حيث كان يمثل بؤرة تلوث للمنطقة، كما كان امتداده العشوائى داخل الشوارع يعيق دخول سيارات الاسعاف وعربات الاطفاء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لن يضار أى بائع، حيث تم توفير مكان لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما.



الأسواق البديلة للباعة



الأسواق البديلة للباعة

الأسواق البديلة للباعة



الأسواق البديلة



إزالة سوق الزلزال العشوائى بالمقطم



إزالة سوق الزلزال العشوائى بالمقطم



محافظ القاهرة خلال إزالة سوق الزلزال العشوائى بالمقطم



محافظ القاهرة خلال إزالة سوق الزلزال العشوائى بالمقطم



إزالة سوق الزلزال العشوائى بالمقطم