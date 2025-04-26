شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات المرحلة الأولى للأتوبيس الترددى المقرر تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة النقل لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ طولها 35 كم والممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي للتشغيل خلال المرحلة المقبلة وتضم 14 محطه.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن محطات المحطات الأولى:

1- محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم، وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

2- محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا و ميت نما وتوابعهم.

3- محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة المتجه الى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار.

4- محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه، وتخدم المحطة منطقة بهتيم و غرب شبرا الخيمة و كذلك شارع نادي اسكو و توابعهم من القرى و العزب.

5- محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد و ترعة الاسماعلية و طريق الاسماعلية الزراعى و طريق بلبيس و المتجهين الى الاميرية و المطرية.

6- محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة الخصوص و العزب التابعة لها.

7- محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة و محور المرج الخانكة و تتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

8- محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة القلج و طريق محمد نجيب و توابعهم.

9- محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس و توابعهم من القرى و العزب.

10- محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة شارع ال100 كما تخدم منطقة الحرفيين و توابعهم.

11- محطة السلام وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه، وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام، وكذلك مدينة النهضة، واستاد السلام.

12- محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور و القادمين من جسر السويس و الهايكستيب والعبور وطريق الاسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

13- محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر والماظة والمتجهين الى التجمع الأول والعاصمة الادراية.

14- محطة أكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه وتخدم المحطة منطقة االزهراء مدينة نصر و التجمع الأول واكاديمية الشرطة

يذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 110كم ويشمل 48 محطة بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية، وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارى العمل في المرحلة الثانية بـ21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى ونهو التوسعة بتلك المسافة.

وسيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسًا في الساعة وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، وسيمثل مشروع B.R.T نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة أن هذه الإتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

ويساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد ويعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).