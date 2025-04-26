شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواجن: سعر كرتونة البيض في المزرعة 90 جنيها والفراخ انخفضت 25% والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن كرتونة البيض أصبحت أقل من 100 حسب أسعار اليوم من المزرعة، مضيفا: "الكرتونة وصلت في المزارع بـ90 جنيها والغريب أنها تباع بـ120 و140 ولابد يكون في جهات رقابية".

وشدد عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، على ضرورة وجود الأجهزة الرقابية لمتابعة فارق الأسعار الكبير، ومن المفترض كرتونة البيض تُباع للمواطن أقصى شيء بـ115، مطالبا مؤسسات الدولة بالتحرك تحركات إيجابية.

واستكمل: "قلنا إن إنتاجنا من البيض هيبقى غزيرة في عام 2025 ولابد من إحكام الرقابة على الحلقات الوسيطة"، مشيرا إلى أن كرتونة البيض وصل الانخفاض فيها إلى 45% منذ شهر رمضان الماضي والدواجن انخفضت 25%.

