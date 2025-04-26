شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد محطة مياه شرب السويس قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة مفاجئة لمحافظة السويس لتفقد محطة مياه شرب السويس ومتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المنظومة المائية قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد سويلم موقع محطة مياه شرب السويس الواقعة فى نهاية ترعة السويس ، حيث وجه سيادته بالتنسيق الدائم بين أجهزة وزارتى الرى والإسكان والمحافظة لضمان ثبات واستمرار إمداد محافظة السويس بمياه الشرب .

كما تفقد سويلم ترعة الشلوفة ومحطة الشلوفة 1 ومحطة الشلوفة 5 الواقعتين على الترعة ، حيث وجه أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإستمرار المتابعة لضمان انتظام تشغيل المحطة وتنفيذ الصيانات الدورية ، وسرعة التنسيق لتشغيل خط الكهرباء الثانى لتشغيل محطات الشلوفة ، ودراسة تركيب شبك أعشاب أمام مآخذ محطات الشلوفة لحمايتها من الحشائش والمخلفات .

كما قام بالتنسيق المباشر مع المحافظ لحل مشكلة معاودة تركيب الماكينات المخالفة بعد إزالتها من قبل أجهزة الري ، حيث تم الإتفاق على تنفيذ حملات إزالة ومصادره لماكينات الرفع المخالفة علي ترعة الشلوفة في حملات متتالية بالتعاون بين أجهزة المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات القناة .

كما التقى سويلم خلال الزيارة برئيس جمعية "مزارعي محمد كريم" ، وتفقد حالة الرى بالأراضى المنزرعة بزمام الجمعية ، حيث توجه رئيس الجمعية بالتحية اأجهزة الوزارة ، موضحا أن حالة الرى بالمنطقة جيدة ، ولا توجد أى مشاكل فى الري ومحطات الرفع ، وأن المزارعين يستعدون حاليا لموسم الزراعات الصيفية .

وخلال الزيارة وجه سويلم لهيئة الصرف ببحث أسباب عدم تنفيذ الأمر الصادر لتطهير مصرف الجوهري حتي تاريخه ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتسبب في التأخير ، وكذا الإجراءات اللازمة حيال المقاول المتأخر عن تنفيذ الأعمال .

كما وجه بالتنسيق بين أجهزة الرى وروابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية لمتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية ، وكذا تعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها ، ومتابعة أجهزة الرى لإلتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة ، مع التوجيه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع .

كما وجه سويلم بمتابعة أجهزة الرى بالمحافظة لكافة الأراضى ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى .

كما وجه أجهزة وزارة الرى بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص الصرف الزراعي فى منطقة الشلوفة والذي أنشأته هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة .



وزارة الزراعة خلال الجولة



وزارة الزراعة خلال الجولة