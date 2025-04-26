شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد الأحد مائل للحرارة نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدريب 20 ألفا و500 عامل بمختلف التخصصات الفنية والإدارية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية لجميع قطاعات الوزارة، خلال الربع الأول من عام 2025، ضمن جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وزير الإسكان يتفقد كومبوند "مزارين" والممشى السياحى والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد كومبوند" مزارين" والممشى السياحي والمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة. قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن أوغندا أعلنت اليوم انتهاء تفشي مرض الإيبولا، بعد أقل من 3 أشهر من تأكيد ظهور الفيروس في العاصمة كمبالا. الصحة العالمية: أوغندا تعلن انتهاء الإيبولا رغم تفشى سلالة السودان القاتلة وزير الإسكان يتفقد كومبوند "مزارين" والممشى السياحى والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

وصل الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا قبل نصف ساعة من بدء جنازة البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس، ويحضر الجنازة زعماء العالم مثل نالد ترامب ولولا دا سيلفا وإيمانويل ماكرون ومعظم الزعماء الأوروبيين، من المتوقع أن يحضر أكثر من 200 ألف شخص جنازة البابا فرانسيس في مدينة الفاتيكان. وسيكون للوفد الأرجنتيني برئاسة الرئيس خافيير ميلي مكانة شرفية في لجنة السلطات، باعتبار الأرجنتين هي بلد ميلاد فرنسيس.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية بلغت 118.5 مليار جنيه، موزعة ما بين 49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و 11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6.4 مليار جنيه التمويل الاستهلاكي، 7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري. شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء. رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تستعرض التجربة المصرية لتوفير سكن لمنخفضى الدخل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط النماذج الاسترشادية الجديدة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب متابعة إتاحة النماذج يوميا عبر هذا الرابط، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة اليوم السبت نمتذج استرشادية فى مادة اللغة العربية. https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Secondry/secondry3/Term1/Guidance_models_APRIL_2025/Guidance_models_APRIL.html حماس: وفد الحركة يصل القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق صفقة شاملة قالت حماس إن وفد الحركة يصل إلى القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسري على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن انحساب الاحتلال الكامل من غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران لـ500 شخص أفادت إدارة الطوارئ في محافظة هرمزجان، بأنه تم نقل نحو 500 مصاب جراء انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى مستشفيات المحافظة حتى الآن. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 27 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. طقس غد الأحد 27 أبريل 2025 مائل للحرارة نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 28 درجة ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران لـ500 شخص 18 شهيدا وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم حماس: وفد الحركة يصل القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق صفقة شاملة

وزيرة التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس فعالية الإصلاح"الصحة": تدريب مكثف لأكثر من 20 ألف من العاملين بجميع قطاعات الوزارةيتقدمهم ترامب وماكرون.. شاهد ملوك وزعماء العالم يودعون البابا فرنسيس118.5 مليار جنيه إجمالى تمويلات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال فبرايرلطلاب الثانوية العامة.. رابط النماذج الاسترشادية الجديدة لأسئلة الامتحانات